Indagano i carabinieri

Un incendio ha distrutto a Collesano (Pa) una installazione natalizia realizzata da un gruppo di volontari in piazza Duomo, sotto la gradinata che porta alla Basilica di San Pietro. Sono state danneggiate anche alcune panchine decorative realizzate da un gruppo creativo. Sono in corso le indagini dei carabinieri i quali dovranno accertare se si tratta o meno di un incendio doloso.

“Quando ho iniziato a fare il sindaco, nella mia mente c’era l’immagine di un piccolo paese meraviglioso – dice il sindaco Giovanni Battista Meli – Quello che è accaduto è soltanto uno dei tanti episodi di maleducazione e inciviltà che demoralizza tutti, lasciando sconcerto in chi ancora crede a quella che oggi sembra possa essere definita una illusione e una favola.

Prendi consapevolezza di tante cose, arrivando alla amara conclusione che probabilmente quel paese che immaginavi forse non esiste. Nottate al freddo, sorretti dall’entusiasmo, dall’orgoglio e da tantissima generosità.

Donare qualcosa era il sentimento comune che avrebbe regalato alla comunità un po’ di spensieratezza, serenità, amore e bellezza in un periodo non certo bello e difficile per tutti. E nessuno dica che magari si tratta di una ragazzata perché se fosse anche vero, dietro a quella ragazzata ci sono famiglie che non riescono a insegnare il rispetto.

Punire i colpevoli è indispensabile e subito dopo bisognerà riflettere seriamente su cosa poter provare a fare per tentare di curare questa ferita aperta e dolorosa”.