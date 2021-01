mercoledì 20 gennaio

L’AMAP informa che, per consentire i lavori di realizzazione del collettore fognario, in via Ponticello Oneto, dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 20 gennaio, verrà interrotto l’approvvigionamento idrico, nelle zone delle vie Altofonte (monte Regione Siciliana), Sambucia, Olio di Lino, Ponticello Oneto, Strada Vicinale Badame e piazza Pagliarelli.

“L’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento – dice l’Amap – e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 o al numero verde 800-915333″.

AMAP ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti pagoPA, piattaforma che consente la semplificazione dei pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni in modo sicuro, trasparente e veloce. PagoPA consente a cittadini ed imprese di pagare in modalità elettronica Amap S.p.A., offrendo l’opportunità, all’utente che usufruisce di un servizio, di scegliere il prestatore del servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste) ed il canale tecnologico di pagamento preferito.

Pertanto si potranno effettuare pagamenti avvalendosi dei canali fisici e on line delle banche e di altri prestatori di servizi di pagamento come uffici postali, filiali di banche, home banking riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA, sportelli bancomat abilitati e punti vendita Sisal e Lottomatica. Per l’Amministratore Unico della Società, Alessandro Di Martino – “Questo è un ulteriore passo del processo di innovazione della nostra azienda. L’ingresso di AMAP nel sistema di pagamento PagoPA mette a disposizione degli utenti un nuovo strumento che garantisce il pagamento della bolletta in modo semplice, affidabile e immediato”.