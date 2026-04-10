Nuova intimidazione a Sferracavallo a Palermo. La scorsa notte un uomo a bordo di una Fiat 500 nera, probabilmente rubata, si è fermato davanti a una rimessa di auto in via Sferracavallo all’altezza del civico 115 davanti e ha sparato 30 colpi contro la vetrina e alcune automobili parcheggiate dentro. Un complice lo ha atteso in macchina con il motore acceso.

Dopo la sventagliata di piombo, i due sono fuggiti a tutta velocità in direzione Tommaso Natale. Sono intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo. I proiettili hanno sfondato i vetri spessi e hanno danneggiato le automobili parcheggiate in fondo alla rimessa a circa 50 metri dal punto in cui è stato aperto il fuoco. Alcuni colpi sono finiti anche sul gabbiotto dove dormivano due custodi.

Le modalità sono le stesse che 3 settimane fa sono state utilizzate contro il deposito di Sicily by car di via San Lorenzo. In quell’occasione hanno agito in 3: un uomo ha scavalcato il muro e aperto il cancello ai 2 complici che hanno sparato 30 colpi di mitragliatrice contro quattro automobili; poi si sono dati alla fuga a piedi perché non erano riusciti a far ripartire il mezzo, anch’esso rubato.