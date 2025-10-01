I carabinieri sono intervenuti allo Zen perché sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Ad essere presa di mira un’abitazione in via Emilio Salgari. Resta alta la tensione nel quartiere.

Negli ultimi mesi più volte polizia e carabinieri sono intervenuti per colpi d’arma da fuoco esplosi contro abitazioni e negozi tra cui qualche centro scommesse.

Sempre lo Zen è legato a quanto successo domenica notte prima a Sferracavallo e alla Marinella dove qualcuno ha sparato dieci colpi di pistola contro una macelleria in via Caduti sul lavoro. Una ragazza è stata ferita di striscio.

Un episodio su cui indaga la polizia e che potrebbe essere collegato alla rissa scoppiata in una panineria a Sferracavallo la sera dei festeggiamenti in onore dei santi Cosma e Damiano.