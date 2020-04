Due colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una finestra in via Agesia di Siracusa allo Zen 2 a Palermo all’altezza del civico 19.

Pochi minuti dopo le esplosioni avvertite dai residenti è arrivata la polizia a. Agenti a presidiare scale e passaggi fra un condominio e l’altro, e numerose volanti.

In via Agesia di Siracusa è arrivato anche il personale della Scientifica per effettuare i rilievi balistici e chiarire da quale punto siano stati esplosi i colpi e all’indirizzo di chi o cosa.

Uno dei proiettili avrebbe colpito e rotto il vetro di una finestra che si trova lungo una scala condominiale. Possibile dunque che chi impugnava la pistola avesse messo nel mirino qualcuno o la sua abitazione, a mo’ d’intimidazione.