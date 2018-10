Indagano i carabinieri della compagnia di Cefalù

Un uomo di 53 anni, Salvo Terrasi di Caccamo era stato picchiato per un parcheggio davanti ad un locale a Campofelice di Roccella.

Un pugno al volto che lo aveva fatto cadere sull’asfalto facendogli sbattere violentemente la testa. Dopo l’aggressione è finito in coma all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Quasi un mese nel reparto di Rianimazione. Ma nulla alla fine è morto.

Un giovane di 20 anni di Termini Imerese P.C. sabato 15 settembre nei pressi del locale Roxy Bar nel lungomare del Mediterraneo di Campofelice di Roccella (Pa) ha sferrato un pugno a Salvatore Terrasi di Caccamo che aveva da poco parcheggiato la moto.

Secondo il giovane il posto era riservato. Ne è nata una lite verbale. Il ventenne ha sferrato un pugno in faccia alla vittima che è caduta per terra battendo la nuca. L’uomo è rimasto per terra immobile e da allora non si è più ripreso. Il giovane aggressore è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Cefalù e denunciato. Adesso la sua posizione alla luce della morte potrebbe cambiare.

I sanitari del 118 hanno prima portato Terrasi all’ospedale Giglio di Cefalù. Poi è stato trasportato in rianimazione a Villa Sofia dove è morto.