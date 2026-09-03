Furto con spaccata a due passi dall’ospedale Civico di Palermo. I ladri sono entrati nella farmacia Leone in via Tricomi. Il colpo avrebbe fruttato migliaia di euro. Sull’episodio indagano i carabinieri del radiomobile che hanno raccolto l’allarme lanciato dai titolari della farmacia.

Il colpo sarebbe stato messo a segno da due persone. Sono arrivati a bordo di un’auto e hanno colpito la vetrina spaccando le vetrate. Poi hanno scassinato la cassa.

Presi i soldi sono fuggiti. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere installate vicino all’obiettivo nella speranza che possano aver ripreso qualche elemento utile per l’attività investigativa.