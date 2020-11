operazione della guardia di finanza

Il gip del tribunale di Palermo Walter Turturici, nel corso dell’operazione “All In si gioca”, condotta dalla guardia di finanza e che ha portato all’arresto di 15 persone ha disposto il sequestro preventivo di sei centri scommesse finiti nell’indagine che si trovano tra Napoli e Palermo.

Sono il corner Snai che si trova a Gragnano (Na) in piazza Marconi 24, il centro Betaland a Palermo in via Felice Bisazza 63, l’agenzia di scommesse Stanleybet che si trova a Palermo in via Terrasanta 26, l’agenzia di scommesse Betaland a Palermo in via Giovanni Di Cristina 13, agenzia Eurobet in via dell’Orsa Minore 115/117 e l’agenzia Betalshop con sede a Belmonte Mezzagno (Pa) in via Marti di via Fani 18. Il giudice ha nominato un amministratore giudiziario.