Indagini dei militari della compagnia di Misilmeri

I carabinieri hanno arrestato Antonino Tommaso, 56 anni, originario di Castelvetrano (Tp) accusato per produzione, traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della compagnia di Misilmeri con i militari della compagnia dello squadrone eliportato cacciatori “Sicilia”, nel corso di una perquisizione in un’abitazione in contrada Mulinazzo di Villafrati, hanno recuperato quasi 7 chili di marijuana e una piccola serra con venti piante di oltre 2 metri cariche di infiorescenze. In casa l’uomo ha allestito un vero e proprio laboratorio, attrezzato di tutto punto per la produzione e la lavorazione della droga.

Insieme allo stupefacente è stata sequestrata attrezzatura e materiali utilizzati per la lavorazione e la trasformazione. Il gip del tribunale di Termini Imerese Claudio Bencivenni, ha convalidato l’arresto, e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.