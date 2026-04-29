La Polizia di Stato ha tratto in arresto un palermitano di 45 anni, accusato di coltivazione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Bagheria, con il supporto del Reparto prevenzione crimine, nell’ambito di una serie di controlli mirati al contrasto del traffico di droga tra il capoluogo e la provincia.

L’indagine ha preso il via da una fase di osservazione e pedinamento nel comune di Ficarazzi, dove i poliziotti avevano individuato un’abitazione indipendente sospetta. Dopo essersi appostati all’esterno dell’edificio, una villetta su due livelli, gli agenti hanno fermato l’uomo nel momento in cui stava accedendo alla proprietà.

La perquisizione dell’immobile ha rivelato una gestione distinta degli spazi: mentre il piano superiore era regolarmente adibito ad abitazione, il piano inferiore ospitava una serra indoor di circa 40 metri quadrati. All’interno della stanza sono stati rinvenuti 86 arbusti di marijuana in fase di essiccazione, di altezza compresa tra 1,15 e 1,35 metri, per un peso complessivo di circa 10 chilogrammi. Sono stati inoltre sequestrati 85 vasi contenenti radici e fusti già tranciati, oltre a 6 chilogrammi di fogliame conservati all’interno di un congelatore a pozzetto.

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno trovato ulteriori 75 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish. È stata inoltre posta sotto sequestro l’attrezzatura tecnica utilizzata per la crescita delle piante, composta da lampade alogene, ventilatori e sistemi di aerazione.

L’intervento del personale tecnico di E-Distribuzione ha permesso di accertare la presenza di due allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Il primo era destinato esclusivamente ad alimentare la serra al piano inferiore, mentre il secondo forniva energia al resto della casa per scopi domestici, con un sistema di interruttori che permetteva di alternare l’uso regolare del contatore a quello illecito. Il quarantacinquenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.