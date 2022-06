al neo eletto gli auguri di musumeci e armao

Novità in seno al Comitato Europeo delle Regioni per quanto riguarda la delegazione italiana.

Eletto Alberto Cirio, gli auguri di Armao

“I complimenti per l’elezione al vertice della delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni al Presidente Alberto Cirio, con l’augurio di guidarla, da uomo politico di Forza Italia e del PPE, con l’autorevolezza e la determinazione che ha dimostrato nell’esperienza di parlamentare europeo e di Presidente della Regione Piemonte”, così si è espresso il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, componente del Comitato europeo delle Regioni e membro del PPE, a conclusione della riunione della delegazione italiana del Comitato, riunitasi ieri in video collegamento, che ha eletto all’unanimità come Capo Delegazione, l’on. Alberto Cirio (FI-PPE).

Gli auguri di Musumeci: “Sarà portavoce delle istanze dei territori”

“Le più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro al collega Alberto Cirio, nuovo Capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni a Bruxelles. Cirio, da presidente di Regione e forte della sua esperienza di eurodeputato, saprà certamente farsi portavoce delle tante istanze dei nostri territori che, spesso da tempo immemorabile, attendono risposte e certezze dall’Unione Europea”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Chi è Alberto Cirio

Come si legge sul sito internet della Regione Piemonte, Alberto Cirio è nato nel 1972, sposato con Sara, ha due figli. È un imprenditore agricolo specializzato nella produzione di nocciole nelle Langhe. Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino e ha maturato una lunga esperienza nel settore turistico e agroalimentare.

Vicesindaco della sua città, Alba, già all’età di 22 anni, per lungo tempo si è occupato delle strategie turistiche delle colline di Langhe Roero e Monferrato, avviando e portando a termine il loro riconoscimento come Patrimonio dell’Unesco.

È stato presidente dell’Ente Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba per quasi 10 anni.

Nel 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio Regionale. Nel 2010 è stato rieletto a Palazzo Lascaris, risultando il candidato più votato in Piemonte, ed è stato nominato assessore regionale all’Istruzione, Turismo e Sport.

Nel 2014 viene eletto al Parlamento europeo, dove lavora in particolare come membro delle commissioni Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare, Agricoltura e Sviluppo rurale e in qualità di presidente della Commissione Economica di Euronest per i rapporti con l’Europa Orientale. Tra le sue battaglie principali, la difesa delle produzioni italiane di qualità (dal vino, al riso, all’olio, alla carne) e la lotta per una corretta informazione dei consumatori. Il 26 maggio 2019 è stato eletto presidente della Regione Piemonte.