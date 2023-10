Nel 25 esimo anno organizzata dal Comune la sagra della salsiccia

Si è svolta questa mattina al cimitero di Caccamo la commemorazione di Mico Geraci, il sindacalista ucciso 25 anni dalla mafia la sera delll’8 ottobre 1998. E’ stata deposta una corona di fiori dal sindaco Franco Fiore, dall’assessore regionale all’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato in rappresentanza del presidente della Regione Renato Schifani e il mini sindaco Nicolò Sclafani.

Dopo la deposizione sarà celebrata una messa

Domani sono previste altri momenti commemorativi. Studenti, docenti ed autorità sfileranno per le vie del paese in una marcia, per ricordare Geraci. Il corteo arriverà piazza Zafferana, luogo dell’omicidio, che da lunedì sarà intitolata a Mico Geraci, con la scopertura della targa.

La sagra della salsiccia fa esplodere le polemiche

Una manifestazione tra le polemiche. La famiglia del sindacalista ha contestato la scelta di organizzare la sagra della salsiccia oggi nel giorno della commemorazione. Il sindaco Fiore si è, però, detto amareggiato dalla polemica

“Mi hanno amareggiato le parole di Giuseppe Geraci, suo padre Mico non lo abbiamo affatto dimenticato” ha detto il sindaco di Caccamo Franco Fiore. A Giuseppe Geraci non è piaciuta la sagra della salsiccia organizzata dal Comune nel giorno del venticinquesimo anniversario dell’omicidio del padre, su cui ancora non c’è giustizia. Non potevate scegliere un altro giorno per la vostra kermesse gastronomica? “La manifestazione si è sempre fatta la seconda domenica di ottobre, ed è una straordinaria occasione per l’economia cittadina. Attendiamo 30mila persone, forse 40mila”.

La famiglia avrebbe voluto però un momento di riflessione in città, il dibattito si farà invece all’Assemblea regionale. Ma il sindaco non ci sta alle polemiche “Io mi impegnerò perché Caccamo non dimentichi” conclude in una intervista al Giornale di Sicilia nella quale però ci tiene a raccontare del disavanzo della città, dei quasi 2 milioni di euro recuperati e della speranza di essere autorizzati a rientrare in tre anni per lasciare la città di nuovo con in conti in ordine