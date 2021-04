Intervento della guardia di finanza di Corleone

Nell’ambito del dispositivo di contrasto dell’abusivismo commerciale disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, i Finanzieri della Tenenza di Corleone (PA) hanno sequestrato oltre 1000 capi di abbigliamento ad un ambulante.

In particolare le Fiamme Gialle, durante il controllo, hanno accertato che il venditore ambulante era sprovvisto sia della prevista autorizzazione amministrativa per l’esercizio ambulante (rilasciata dal Sindaco) necessaria per lo svolgimento dell’attività sia della documentazione commerciale attestante la provenienza della merce.

Per quanto sopra il trasgressore è stato segnalato all’autorità cittadina ai sensi della Legge Regionale n. 18/1995 (norme riguardanti il commercio su aree pubbliche) che prevede, oltre al sequestro ai fini della confisca della merce (1.026 capi di abbigliamento tra pantaloni, gonne, maglioni e biancheria intima), una sanzione pecuniaria che va da un minimo di €. 154,00 ad un massimo di € 1.549,00.

La merce sequestrata, una volta definito il procedimento amministrativo, sarà devoluta a un ente caritatevole presente nel territorio.