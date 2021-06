La replica della questura

“L’impianto del commissariato di San Lorenzo a Palermo ogni anno si guasta. E con il gran caldo di questi giorni per i poliziotti e i cittadini che si recano negli uffici sono stati giorni terribili”. E’ quanto dice Massimo Savona segretario base della Silp Cgil San Lorenzo Palermo.

“L’impianto di climatizzazione centralizzato che serve l’intera struttura si guasta, poi viene riparato e si guasta di nuovo. – aggiunge Savona – Ogni anno succede in questo modo. Sia per i cittadini che vengono in ufficio per il disbrigo delle varie pratiche sia burocratiche ma anche per denunce, maltrattamenti, reati gravi sia per noi operatori di polizia sono condizioni “disumane” per l’alta temperatura e le difficoltà oggettive immaginabili”.

Oltre al caldo il sindacato punta il dito su altre criticità.

“Oltre al caldo – aggiunge Savona – c’è la presenza di scarafaggi e blatte lungo tutti i corridoi ed uffici del plesso e visti anche nelle autovetture di servizio. Inoltre è stata sistemata la porta blindata d’ingresso del Commissariato in maniera artigianale e non sappiamo se la sicurezza dei locali continui ad essere garantita. Noi apprezziamo l’impegno del Questore che vuole combattere l’illegalità diffusa e la lotta all’abusivismo commerciale poiché i nostri principi democratici e sindacali ci trovano d’accordo laddove si decide di intervenire con forte senso dello Stato e legalità a 360 gradi, ma alla stessa maniera chiediamo rispetto per il nostro lavoro giornaliero fatto di sacrifici ed impegno oltre misura e costretti a farlo in condizioni di disagio e di malessere degli ambienti di lavoro e di sopportare caldo e clima africano molto pericoloso alla nostra salute , e dove ricordiamo si lavora in contesti e quartieri delicati di Palermo come Zen e Marinella dando un alto contributo in termini di efficienza operativa e alto senso delle istituzioni. Chiediamo aiuto per sollecitare la società civile”.

Dalla questura fanno sapere che “l’impianto di climatizzazione: l’impianto centralizzato di climatizzazione è stato rimesso in funzione; ai fini di un completo ed ottimale funzionamento dello stesso sono ancora necessari alcuni interventi, per i quali è già stata avviata l’indagine di mercato ed è stato interessato l’organo competente all’autorizzazione alla spesa. In tale contesto, infatti, occorre rammentare che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le procedure di cui alla legge in materia di appalti, che hanno i loro tempi tecnici ineludibili”.

Interventi sono previsti anche le blatte e la porta. “Intervento di disinfestazione per la presenza di blatte: è stata avviata la procedura di somma urgenza per l’attuazione dell’intervento in argomento – aggiungono dalla questura – Porta di ingresso: la porta, già interessata dal necessario intervento di riparazione, è regolarmente funzionante. Un eventuale intervento di sostituzione, che naturalmente soggiacerebbe a tempistiche maggiormente dilatate, verrà debitamente valutato qualora se ne dovesse constatare la necessità”.