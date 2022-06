Csa: Servono interventi urgenti altrimenti si chiudono gli uffici"

Area condizionata fuori uso in tanti uffici comunali. Nicola Scaglione segretario del Csa ha già inviato diverse note agli uffici per ripristinare i condizionatori fuori uso che stanno creando non pochi problemi ai dipendenti comunali.

“Ci sono uffici dove gli impianti di condizionamento non funzionano – dice Scaglione – e non possono essere ripristinati. I soldi in alcuni ci sono ma non possono essere utilizzati per problemi legati al bilancio. In questi giorni di gran caldo per i dipendenti è molto difficile lavorare in ambienti caldissimi. Problemi di riflesso anche per gli utenti.

Gli uffici dove manca l’area condizionata il Polo Tecnico dove si lavora fino alle 11 per disposizione del capo area, il comando della polizia municipale, la Ragioneria generale e la Galleria d’arte moderna, la Biblioteca Comunale.

Servono interventi immediati perché altrimenti l’unica alternativa è la chiusura degli uffici e senza smart working visto i problemi provocati dall’attacco hacker”.