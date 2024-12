Il comune di Palermo, tramite l’ordinanza numero 1505 del 19 dicembre 2024 comunica la sospensione della Ztl nei giorni di festività Natalizie. La zona traffico limitata sarà sospesa, si legge nell’ordinanza, per le giornate del 23, 24, 30 e 31 dicembre.

Zacco: “Decisione per preservare lo shopping natalizio”

“Grazie alla decisione del Sindaco Lagalla e dell’assessore Maurizio Carta di sospendere la ZTL diurna nelle giornate del 23, 24, 30 e 31 dicembre, si incentivano i cittadini palermitani e dell’hinterland di recarsi più agevolmente nel centro storico di Palermo per effettuare lo shopping natalizio e contestualmente per partecipare alle manifestazioni religiose e visitare i numerosi presepi allestiti nelle parrocchie e per assistere ai numerosi eventi culturali che offre la nostra città”. Lo dichiara il presidente della VI commissione Ottavio Zacco

Il cartellone

Il cartellone delle attività natalizie quest’anno si arricchisce di oltre 30 eventi che animeranno tutti i quartieri della città, grazie ad un bando pubblicato dall’Assessorato alla Cultura, che coinvolgeranno il pubblico con concerti, spettacoli, esibizioni teatrali le cui date saranno pubblicate nel sito dedicato al Natale www.tuseipalermo.it

Inoltre, il Comune di Palermo ha organizzato altri appuntamenti dedicati alla musica e al 400° Anniversario di Santa Rosalia.

I Quattro Canti saranno illuminati ogni sera, dal 9 dicembre al 6 gennaio, con un videomapping dedicato a Santa Rosalia. Obiettivo del progetto di proiezione architetturale, “Teatro della Luce”, immaginato da Odd Agency per piazza Vigliena è quello di illuminare, nelle sere del periodo natalizio, i prospetti dei Quattro Canti, rendendo visibile e leggibile il disegno dei suoi progettisti attraverso un apparato effimero di luce che mostri i colori e gli elementi delle stagioni, che illumini sante e sovrani, che renda vivo e pulsante il vero centro cittadino, prolungando la danza del sole sui quattro prospetti anche oltre i suoi naturali confini, a sfidare l’oscurità delle lunghe notti dicembrine. Al centro della Piazza, a chiusura dell’anno del 400° Festino di Santa Rosalia, un grande totem retroilluminato quadrifacciale mostrerà alcune foto artistiche della mostra “Palermo Rifiorisce con Rosali”.

I concerti

“Palermo Christmas City”, da giorno 8 dicembre al 6 gennaio, propone un calendario di concerti gospel in alcune chiese della città, con la partecipazione di artisti di fama nazionale come i Neri Per Caso, Annalisa Minetti e i Gospel Project. Si tratta di una iniziativa promossa da “Gospel Festival” che animerà con cori natalizi la Cattedrale di Palermo, la Chiesa di San Francesco di Paola, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa San Giovanni dei Lebbrosi e la Chiesa San Pietro e Paolo.

