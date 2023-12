E’ stato bloccato dagli agenti di polizia della sezione volanti sulla soglia della farmacia in via Catania a Palermo. Con il volto coperto e una pistola senza tappo, risultata giocattolo, un palermitano, stava per compiere una rapina nella farmacia Maymone.

Stavolta gli agenti sono riusciti a bloccarlo appena in tempo. L’uomo è stato portato in questura. I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ad ottobre scorso la farmacia era rimasta vittima di un’altra rapina.

Il colpo ad ottobre scorso

Rapina alla farmacia Maymone in via Catania, a Palermo. Un uomo è entrato minacciando i dipendenti e portando via soldi e della merce. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che sono intervenuti, chiamati dal titolare della farmacia.

Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio per risalire all’autore del colpo.