Nuovo furto con spaccata nel palermitano. Questa volta è stato preso di mira il distributore Eni di via Diaz a Capaci. Una banda di ladri ha sfondato la vetrata dell’ufficio utilizzando un’auto come ariete, poi ha prelevato le chiavi del self-service e svuotato la cassa automatica. Il bottino non è stato ancora quantificato.

I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili. Oltre ai filmati dell’area di servizio, verranno analizzate anche le riprese di altre attività commerciali vicine, nella speranza di ricostruire il percorso seguito dal commando, che avrebbe utilizzato un’auto rubata per sfondare la vetrata e poi fuggire a tutta velocità.