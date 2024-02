Hanno sfondato la vetrina del negozio Tim in piazza Castelnuovo a Palermo con un’auto rubata e hanno rubato una decina di cellulari di ultima generazione e sono fuggiti. I ladri hanno sfondato la vetrina a bordo di una Lancia Y.

Il colpo è avvenuto poco dopo le 2, la banda sarebbe arrivata a bordo della vettura Le indagini sono condotte dalle volanti della polizia, ma i ladri si erano già dileguati e sono quindi partite le ricerche. Gli uomini della Scientifica hanno effettuato i rilievi.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Pochi giorni fa si è registrato il furto in un altro centro Tim, in corso Calatafimi. Anche in quel caso la vetrina è stata sfondata e i ladri si sono impossessati di alcuni smartphone tranciando i cavi di sicurezza dagli espositori.

Una scia di colpi, sempre con le stesse modalità, che negli ultimi mesi non ha risparmiato alcuni ristoranti del centro storico, da piazza Bologni a via Paternostro e altre attività commerciali della città, comprese la libreria Feltrinelli, un negozio di giocattoli in via Napoli e uno di detersici nella zona della Zisa.

A dicembre nel mirino è finita anche la Rinascente di via Roma e anche in quella circostanza è stata utilizzata un’auto rubata come ariete e la grande vetrata che si affaccia su via Roma è stata ridotta in frantumi.