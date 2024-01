Ladri sono entrati in azione la scorsa notte nel ristorante Noname in via Paolo Paternostro a Palermo. Hanno spaccato l’ingresso del locale e hanno portato via bottiglie di vino e altri oggetti che si trovavano nel locale. Il bottino è da quantificate.

“Questa notte, anche noi, siamo stati vittima di un delinquente – scrivono i titolari -Ormai in città le attività commerciali sono continuamente prese di mira, si ha l’impressione che si debba subire tutto questo passivamente. Ci auguriamo di essere gli ultimi ma a malincuore siamo sicuri che purtroppo non sarà così”.

Tentato furto al negozio Katena in via Napoli

Tentato furto in uno dei negozi specializzati nella vendita di giocattoli. I ladri anche in questo hanno tentato di spaccare la vetrina dell’esercizio commerciale Katena Toys che si trova in via Napoli. Il colpo non è riuscito. Qualcosa deve avere impedito ai ladri di portate a termine il colpo. Il danno alla vetrina però è stato compiuto e spesso in questi casi è più grosso di quanto i ladri riescono a portare via. Sul colpo indagano i carabinieri.

Cinque giorni fa l’ultimo colpo

Appena cinque giorni fa si era registrato un altro tentato furto con spaccata della vetrina della profumeria Dabbene in piazza Amendola a Palermo. In cinque hanno provato ad entrare nel negozio di piazza Amendola prima di rinunciarci. Uno di loro, però, è tornato due volte e ha continuato a colpire la vetrina con un casco e con una grossa pietra. A quel punto i poliziotti gli sono sbucati alle spalle e lo hanno bloccato

Hanno preso a mazzate la vetrina di un negozio del centro per diversi minuti prima di arrendersi. Non tutti però. Uno di loro, infatti, è tornato alla carica e ha continuato a colpire la porta a vetri con un casco e una grossa pietra. Poi l’arrivo della polizia. Si è concluso con l’arresto di un 45enne il tentato furto alla profumeria Dabbene di piazza Amendola della scorsa notte. In cinque, come mostrano le immagini, hanno provato ad aprire un varco per accedere nell’attività e svaligiarla.

L’allarme alle 5 del mettino

L’allarme è scattato poco dopo le cinque. L’istituto di vigilanza privata a cui si affida la profumeria ha rilevato un tentativo di intrusione nella profumeria, che è stato ripreso dalle telecamere, e ha contattato le forze dell’ordine chiedendo un intervento. In poco tempo sono intervenute alcune pattuglie del commissariato Centro e dell’Ufficio prevenzione generale che hanno bloccato una delle cinque persone, l’unica che si era ostinata ad entrare. Indagini in corso per rintracciare i complici.

Like this: Like Loading...