Ci hanno provato una prima volta prendendo di mira un bar e alla fine ci sono riusciti. Furto al ristorante Cucci a Palermo in piazza Bologni. Hanno sfondato la vetrina e si sono portati via soldi che si trovavano in cassa, bottiglie di vino e liquore e alcuni palmari.

Il colpo è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale. I ladri poi sono fuggiti. Sul furto indagano i carabinieri.

“Siamo molto sconfortati per quanto sta avvenendo in città – dice Giovanna Analdi presidente dell’associazione Cassaro Alto – Cerchiamo in questi ultimi mesi di organizzare degli incontri per sensibilizzare tutti e cercare di rendere il nostro lavoro più sereno. Ma poi ci troviamo davanti a questi gesti terribili che lasciano tanto scoramento dentro Oggi abbiamo organizzato con la facoltà teologica una merenda in facoltà con i bimbi dei quartieri Ballarò, Kalsa e Brancaccio. La nostra associazione cerca di fare tanto ma questi continui furti creano tanta rabbia e paura nei commercianti”.

I ladri hanno messo a segno un altro colpo in una lavanderia nei pressi di via Matteo Bonello. Anche in questo caso hanno spaccato la vetrina e portato qualche oggetti e soldi da quantificare.

Un’altra vetrina spaccata a Palermo. Il colpo la scorsa notte tra le 3.30 e le 4 del mattino, in Piazza Bologni, tre uomini hanno distrutto le vetrine del bar Liberty. Hanno portato via la cassa, qualche cassa di vino ed altri alcolici.

“La situazione sta degenerando – dice Vincenzo Vitale, proprietario del bar e Giuseppe Stassi titolare del ristorante i Cucci – chiediamo aiuto al governo per avere maggiore protezione per le strade. Andiamo a casa dopo una intensa giornata di lavoro con la preoccupazione di cosa potrebbe accadere durante la notte, aggiunge Piero Vitale, fratello di Vincenzo. Bisogna assolutamente fare qualcosa e prima possibile”.

I ladri hanno tentato il colpo al ristorante i Cucci ma non ci sono riusciti. Così hanno sfondato le vetrine al bar Liberty.













Banda spacca vetrine in azione a Palermo. Il colpo è stato messo a segno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I ladri sono riusciti a portare via gioielli.

Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini della zona. I ladri hanno sfondato la vetrina con una Fiat Panda rubata. Hanno mandato in frantumi il vetro e sono riusciti ad arraffare soprattutto oggetti preziosi.

I colpi con questo metodo si susseguono. L’ultimo assalto precedente a quello odierno della banda spaccavetrine ha fatto registrare due furti nel giro di appena 24 ore nel locale T’up Burger di via Roma: sono stati gli stessi proprietari a denunciare quanto è accaduto tramite un post pubblicato sui social. Entrambi i colpi sono stati ripresi dalle telecamere: nei video, che sono stati consegnati alla polizia, si vedono i ladri in azione e gli investigatori stanno cercando di risalire alla loro identità.

La prima effrazione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì: un malvivente avrebbe cercato di forzare il portone d’ingresso ma, non essendo riuscito nel suo intento, poco dopo sarebbe tornato con un complice, anche perché il sistema d’allarme non era entrato in funzione. I due avrebbero portato via i contanti nella cassa e qualche utensile da cucina.

“La notte successiva hanno spaccato la vetrina con un martello – racconta Tancredi Ficano, uno dei proprietari – rubando poche decine di euro. Più del danno materiale siamo preoccupati perché i ladri sono entrati in azione due volte in una settimana e per il fatto che anche altri locali vicini hanno dovuto subire lo stesso trattamento”.

Nei giorni scorsi nel mirino della banda della spaccata erano finiti un panificio di via Bernabei e il ristopescheria “da Mare” di via Sciuti.

