Ci sono ancora focolai che bruciano nel centro commerciale Conca d’Oro a Palermo dopo l’incendio divampato ieri nel primo pomeriggio.

Notte di lavoro per spegnere gli ultimi focolai

Le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato a lavorare tutta la notte per cercare di spegnere il rogo che ha provocato ingenti danni. Dopo il sopralluogo all’interno della struttura il lavoro non è finito.

Indagini sulle cause

Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio che dovrebbe essere stato innescato da un problema elettrico. Un corto circuito o una pompa di calore sul tetto andata in fiamme. Insieme ai tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco ci sono i poliziotti e i carabinieri.

Sopralluogo del sindaco

Ieri sera anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla è andato a vedere di persona la situazione. “Mi sono recato direttamente al centro commerciale Conca d’Oro per seguire da vicino l’evolversi della situazione, a seguito dell’incendio che si è verificato oggi pomeriggio, ringraziare personalmente le squadre dei Vigili del Fuoco e tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della struttura e incontrare alcuni degli operatori commerciali che sono stati evacuati.

La priorità, in queste ore, è innanzitutto garantire la sicurezza di tutti e consentire ai Vigili del Fuoco di operare nelle migliori condizioni per circoscrivere e spegnere l’incendio. A loro, ancora una volta, va la nostra gratitudine per la professionalità, il coraggio e l’impegno con cui stanno affrontando questa emergenza”.

Il vigile del fuoco intossicato

“Ho appreso con particolare preoccupazione del vigile del fuoco rimasto intossicato durante le operazioni e trasportato in ospedale. A lui rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, i più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione.

Sul posto ho voluto parlare anche con alcuni degli operatori commerciali evacuati. Ho ribadito loro che, in questo momento, sono loro la nostra priorità, insieme alla tutela delle loro famiglie e alla necessità di dare risposte concrete alle difficoltà che questo incendio inevitabilmente determinerà”.

L’allarme lavoro

“Sappiamo bene che dietro ogni attività commerciale ci sono lavoratori, famiglie, sacrifici e responsabilità. Per questo non ci limiteremo a monitorare la situazione, ma saremo al loro fianco nel percorso che si aprirà nei prossimi giorni.

Già nei prossimi giorni incontrerò la proprietà e la direzione del centro commerciale per fare il punto sulla situazione, conoscere con maggiore precisione l’entità dei danni e individuare insieme i percorsi da affrontare per sostenere gli operatori e consentire, per quanto possibile, di affrontare nel modo più rapido ed efficace le conseguenze dell’incendio.

Continueremo a mantenere un costante raccordo con le autorità, con gli organi competenti e con la struttura del centro commerciale, in attesa che vengano chiarite anche le cause del rogo. In questo momento, però, il nostro pensiero e il nostro impegno sono rivolti innanzitutto alla sicurezza delle persone e alla tutela dei lavoratori e delle loro famiglie” ha detto Lagalla dopo il sopralluogo.