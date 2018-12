l'attesa esibizione

I Tre Terzi saranno tra i gli artisti protagonisti del Capodanno di Palermo: la band formata da Claudio Terzo (chitarra elettrica e acustica, ukulele, voce), Ferdinando Moncada (chitarra elettrica e acustica, pedal steal, dobro, Armonica e voce) e Diego Tarantino (basso, contrabbasso, flicorno e voce) condividerà il palco con Goran Bregović, Red Ronnie, Tamuna e altri artisti. “Come nel nostro stile – racconta Claudio Terzo – daremo vita ad un live energico, metteremo a ferro e fuoco il palco, faremo fuochi d’artificio prima della mezzanotte, coinvolgeremo il pubblico e tutte le nostre forze saranno dedicate a salutare con la musica il nuovo anno”.

La band, che sarà accompagnata da Emanuele Rinella alla batteria, presenterà canzoni di repertorio e brani di “Andata e Ritorno”, il nuovo album che parla di viaggio, della Sicilia, del suo mare e della sua storia. Il disco è attualmente disponibile anche nei negozi tradizionali (distribuzione IRD) e in tutte le piattaforme digitali (distribuzione Tunecore) ed è prodotto da Patridà Records con la produzione artistica di Pierpaolo Latina presso MCN STUDIO di Lello Analfino.

L’album è di 13 tracce (più una bonus track), racconta di un vero e proprio viaggio, di tutto quello che accade tra un’andata e un ritorno, tra un battello, le lampare, una tempesta in attesa di “chi ci salverà”: “‘Andata e Ritorno’ – spiega Claudio Terzo – è un disco concepito per essere ascoltato dall’inizio alla fine senza pause, concendendosi quei 50 minuti di pausa da questa vita che ci fa correre ogni giorno.” Il disco è stato anticipato dal singolo, “Chi ci salverà”, accompagnato dal videoclip.

I Tre Terzi nascono a Palermo nel 2009 dall’amicizia ultradecennale tra Claudio Terzo (voce e chitarre) e Ferdinando Moncada (chitarre), band che si completa con Nicola Liuzzo alla batteria. Muovono i primi passi nel cuore del Centro Storico di Palermo dove i locali iniziavano ad aprire le porte alla musica dal vivo, diffondendo un rinnovamento della cultura live di cui i Tre Terzi sarebbero presto diventati dei riferimenti per il pubblico palermitano. Nel frattempo ai tre si unisce l’inseparabile quarto/terzo Diego Tarantino al basso, oltre a un nugolo di musicisti satellite come il polistrumentista Ugo Perricone, o i sassofonisti Michele Mazzola e Claudio Giambruno. La personalità dei Tre Terzi, rappresentata da un’alchimia emotiva che si traduce in una capacità di coinvolgimento durante i live davvero unica, li porta a calcare decine di palchi in Sicilia e in Italia: hanno condiviso il palco con Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Gareth Brown, Red Ronnie. Hanno partecipato alle finali “Fiat Music Tour” Al Teatro Ariston di Sanremo e alle selezioni per partecipare al Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma e hanno presentato il loro primo disco, dal titolo “Tre Terzi” (2014), registrato e mixato da Riccardo Piparo presso LAB MUSIC, al Circolo degli artisti di Roma e con un concerto sold out al Teatro Golden di Palermo. Da poco è uscito in digital download il secondo disco “Andata e Ritorno”.

(foto di Gabriele Modica)