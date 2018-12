maxischermo in piazza ruggero settimo

Il classico e popolare concerto del PRIMO GENNAIO 2019 AL POLITEAMA GARIBALDI, quest’anno sarà dedicato alla musica della Belle époque di tradizione austro-ungarica, lungo il Danubio che unisce Vienna a Budapest.

L’appuntamento è alle ORE 18, quando si leverà in aria la bacchetta di GÁBOR TAKÁCS-NAGY alla guida dell’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA.

La partecipazione vocale del soprano ungherese POLINA PASZTIRCSÁK arricchirà la sequenza di Valzer e Polke con arie d’operetta celebri, per un brindisi al Capodanno 2019 frizzante come lo champagne.

Questo il programma: Johannes Brahms (1833-1897), _Danza ungherese n.1 in Sol minore_; Johann Strauss (figlio, 1825-1899) _Bauern-Polka Op. 276_; Robert Stolz (1880-1975) _Du sollst der Kaiser meiner Seele sein_ dall’Operetta _Der Favorit_; Johann Strauss (figlio), _Pizzicato Polka_; Franz Lehár (1870 -1948) _Ich danke für die Huldi_gung, dall’operetta _Il Paese del sorriso_; Johann Strauss (figlio) _Unter Donner und Blitz, Polka veloce Op.324_; Franz Lehár, _Meine Lippen sie küssen so heiss_, dalla commedia musicale _Giuditta_; Johann Strauss (figlio) _Der Fledermaus, Ouverture_; Johann Strauss, _E’lien a Magyar!_, Polka veloce Op.33; Richard Heuberger (1850-1914) _Geh’n wir in’s chambre séparée_ , dall’operetta _Der Opernball_; Johann Strauss (figlio) _Sul bel Danubio Blu, Valzer Op.314_; Franz Lehár, _Vilja Lied_, dall’operetta _La vedova Allegra_: Johann Strauss (padre) (1804-1849) _Radetzky-Marsch Op.228_;

BIGLIETTI ESAURITI – MAXI SCHERMO IN PIAZZA RUGGIERO SETTIMO PER SEGUIRE IL CONCERTO IN DIRETTA.