Artista costretto a lasciare i Cantieri Culturali

Finisce praticamente prima di iniziare il concerto del rapper campano Geolier a Palermo. L’artista millennials è stato costretto ad abbandonare il palco dei Cantieri Culturali della Zisa, dove si trovava per cantare all’interno della rassegna del Green Pop Festival. Un evento che però non è andato come si sperava. Dopo un paio di invasioni del palco da parte di alcuni giovani, l’artista è stato infatti costretto ad abbandonare la struttura. Da capire cosa non ha funzionato, anche in vista del prossimo evento musicale che vedrà protagonista un altro rapper italiano, ovvero Ernia, il prossimo 22 luglio.

Invasioni di palco e lancio di bottiglie, Geolier lascia il palco

L’esibizione di Geolier è stata infatti stoppata ancor prima di iniziare dall’invasione sul palco di alcuni fans più agguerriti. Secondo quanto raccontano alcuni presenti, il cantante avrebbe provato a placare gli animi, firmando alcuni autografi e cercando di riportare tutto alla normalità. Ma qualcosa ha continuato a non funzionare nella gestione della sicurezza dell’evento. Giunto alla terza canzone infatti, il rapper è stato nuovamente fermato dall’ennesima invasione. Secondo quanto raccontano alcuni presenti, alcuni giovani hanno sfondato le transenne e sono saliti sul palco. Durante il parapiglia, sono volate anche alcune bottiglie di plastica da e verso il palco, così come documentato da alcuni video pubblicati sui social. Preso atto che il concerto non poteva essere portato a termine, l’artista campano ha deciso di abbandonare anzitempo il palco, cercando la più vicina via di fuga.

Inferociti i presenti, rabbia sui social

Inferociti i fans che si erano procurati un biglietto per l’evento. Tanti i messaggi che si leggono sui muri online, soprattutto da parte di chi è rimasto per ore in coda in attesa del proprio artista preferito. “Organizzazione pessima – scrive un utente su Facebook -. Concerto interrotto lasciando tutti i ragazzi dopo ore e ore in attesa di entrare. Il biglietto non era gratis. Si pagava. Assurdo. Qualcuno dovrà dare spiegazioni”. “Concerto di Geolier finito un’ora e mezza prima per invasione e distruzione di tutto – scrive un ragazzo -. Complimenti a chi ha fatto questo”.