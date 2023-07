Dal 12 luglio al 14 ottobre, 17 artisti, 22 concerti e tre location

Palermo torna al centro della musica e si candida come capitale dei grandi eventi musicali e tappa delle più importanti tournée italiane. Se gli organizzatori privati sono tornati a programmare spettacoli musicali nel capoluogo siciliano grazie al rapporto di collaborazione e alla sinergia instaurata con la nuova amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla e la sua giunta, in particolare con gli assessori alle Politiche Culturali Pietro Cannella e l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Sabrina Figuccia, i loro uffici e il personale che senza sosta si spendono quotidianamente e stanno coordinando ogni attività di supporto all’organizzazione privata.

La Ferlita “Venduti 50mila biglietti, possiamo arrivare a 100mila presenze”

“La rassegna è già un successo senza precedenti per Palermo – commenta il promoter e direttore artistico del Festival Nuccio La Ferlita – ad oggi sono stati venduti 60 mila biglietti e si stimano a fine stagione 100mila presenze”.

La prima edizione del Green Pop Palermo Fest è organizzata da Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad concerti.

Da luglio ad ottobre, 22 spettacoli

Da luglio a ottobre scelte le location del Velodromo “Paolo Borsellino”, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa, 22 spettacoli in programma, per una proposta artistica eterogenea e completa che coglie l’occasione per rivolgersi ad un pubblico variegato e di tutte le età, destinando maggior spazio alle nuove generazioni protagonisti della cultura urban, all’”esercito” dei giovani turisti musicali che zaino in spalla si avventurano in viaggi e pernottamenti, alla rincorsa del posto migliore per vedere finalmente dal vivo il loro artista preferito.

Si parte con Lazza, chiusura con Baglioni

Si comincia con Lazza (domani, mercoledì 12 luglio), la novità italiana del 2023, secondo classificato al festival di Sanremo, e si conclude con colui che il festival di Sanremo l’ha vissuto anche da conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni (12/13/14 ottobre), entrambi al Velodromo.

Il Green Pop Palermo Fest è suddiviso in due sezioni

Il Green Pop Palermo Fest è idealmente suddiviso in due sezioni dedicate al pubblico della musica popolare contemporanea:

Urban

LAZZA – 12 luglio Velodromo “Paolo Borsellino” https://bit.ly/LazzaPA

GEOLIER – 20 luglio Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/GeolierPA

ERNIA – 22 luglio Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/ErniaPALERMO

SALMO – 28 luglio Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/SalmoPA

FABRI FIBRA – 29 luglio Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/FabriFibraPA

ARTICOLO 31 – 5 agosto Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/Articolo31PA

MR RAIN – 11 agosto Teatro di Verdura https://bit.ly/MrRainPA

TANANAI – 12 agosto Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/TananaiPA

ROCCO HUNT – 18 agosto Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/RoccoHuntPA

TEDUA – 20 agosto Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/TeduaPA

MADAME – 24 agosto Teatro di Verdura https://bit.ly/MadamePA

Cantautori

GIGI D’ALESSIO – 17/18/19 agosto Teatro di Verdura https://bit.ly/DalessioPA

MASSIMO RANIERI – 22/23 agosto Teatro di Verdura https://bit.ly/RanieriPA_22ago

– DIODATO – 27 agosto Cantieri Culturali alla Zisa https://bit.ly/DiodatoPA

CARMEN CONSOLI & ELVIS COSTELLO – 29 agosto Teatro di Verdura https://bit.ly/ConsoliCostelloPA

UMBERTO TOZZI – 24 settembre Teatro di Verdura https://bit.ly/Tozzi_PA

CLAUDIO BAGLIONI – 12/13/14 ottobre Velodromo “Paolo Borsellino” https://bit.ly/Baglioni_PA

La musica è luogo di sogno, emozioni, ricordi, è sviluppo culturale, riferimento sociale, è occasione per sviluppare economia, lavoro, è grande attrattore turistico e stimola attenzione per le città che la ospitano, invita a visitare luoghi, architetture e paesaggi. Green Pop Palermo Fest unisce accoglienza e promozione territoriale.

Migliaia di spettatori si ritrovano immersi nel parco naturale che ospita il Teatro di Verdura, all’interno del Giardino di Villa Castelnuovo o nel cuore di un’ex area industriale di Palermo che ha avuto un ruolo centrale tra ‘800 e la prima metà del ‘900, dove oggi sorgono i Canteri Culturali alla Zisa, riconosciuti una “fabbrica di produzione culturale”. O ancora la grande struttura del Velodromo intitolato alla memoria di Paolo Borsellino, che si “riaccende” con grande musica dal vivo.

Lagalla “Città torna ad essere punto di riferimento nazionale”

Il sindaco Roberto Lagalla: “Il cartellone del Green Pop Palermo Fest presenta un elenco ricco e prestigioso di artisti del panorama musicale italiano e dimostra come la città stia tornando a essere un punto di riferimento a livello nazionale dei grandi eventi e dei concerti. Il mio ringraziamento va agli organizzatori degli spettacoli musicali e tengo a sottolineare il grande sforzo nell’ultimo anno da parte dell’amministrazione per restituire alla città spazi importanti come il Velodromo, i Cantieri culturali della Zisa e il Teatro di Verdura che ospiteranno i concerti”.

Figuccia “La grande musica tricolore torna a Palermo”

Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e impianti sportivi, Politiche giovanili e Giampiero Cannella, Assessore Politiche culturali, Spettacolo ed eventi culturali, “Green pop Palermo Fest, un’estate all’insegna della grande musica italiana”: “Dopo anni di buio e silenzio, dopo l’antipasto dello scorso anno del duo Venditti & De Gregori, dopo il doppio show della più grande rockstar italiana Vasco Rossi, da domani, e per tutta l’estate, la grande musica tricolore torna a Palermo”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo, che prosegue: “Sarà Lazza, che si esibirà domani sera al velodromo Borsellino, ad aprire il Green Pop Palermo Fest, rassegna che porterà in città alcuni dei principali big della canzone italiana, che si concluderà con il triplo concerto di Claudio Baglioni in programma a metà ottobre sempre al velodromo. Ma, l’impianto di viale Lanza di Scalea non sarà l’unica location, visto che artisti del calibro di Massimo Ranieri, Salmo, Mr Rain, Rocco Hunt, Diodato, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Madame e Carmen Consoli, per citarne alcuni, si esibiranno al Teatro di Verdura e ai Cantieri Culturali della Zisa”.

Cannella “Occasione importante anche per i turisti in città”

“Saranno 17 appuntamenti – dice Giampiero Cannella, assessore comunale alla Cultura – che permetteranno ai palermitani di poter godere dal vivo di alcuni dei più importanti artisti italiani, ma anche un’occasione importante per i turisti che verranno in città, come ha ampiamente dimostrato il doppio concerto di Vasco Rossi, che ha creato pure un indotto economico di rilievo”.

Castronovo “Palermo ritorna un grande polo musicale”

Giulio Castronovo, direttore di GoMad Concerti: “Palermo ritorna un grande polo musicale attrattivo per i grandi artisti e come giovane realtà imprenditoriale del settore siamo entusiasti di fare parte dell’organizzazione insieme a Puntoeacapo. Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza affinché questa grande risultato sia solo l’inizio di una grande avventura con tanta musica e tanti concerti”.

Informazioni utili

All’interno della sede dei concerti non sarà consentito:

– utilizzare bottiglie, lattine, mezzi contundenti, contenitori di vetro, plastica e alluminio;

– fumare sul prato (saranno presenti smoking area);

– indossare scarpe con tacchi a spillo sul prato (danneggiano gravemente il manto erboso);

– introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità;

– portare valigie, zaini di dimensioni superiori ai 30 cm di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (GoPro);

Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza.

È consigliato privilegiare l’uso dei mezzi pubblici, laddove possibile, info https://www.amat.pa.it/

Info utili https://turismo.comune.palermo.it/

Per gli spettacoli al Velodromo Paolo Borsellino, è presente anche un’ampia zona parcheggio circostante.

Per gli spettacoli ai Cantieri culturali alla Zisa: vista l’impossibilità di parcheggio all’interno della venue e nelle vie limitrofe nei giorni in cui sono previsti spettacoli presso lo spazio denominato “Area Parcheggio”, queste le aree parking suggerite, non distanti dalla location:

Parcheggio John Lennon fruibile gratuitamente

Parcheggio Trinacria Tribunali sottoposto a tariffe.

Per gli spettacoli al Teatro di Verdura: aree di parcheggio suggerite in Via villa Rosato, limitrofo alla location.