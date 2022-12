A Villa Igiea

Villa Igiea, a Palermo, è stata la suggestiva cornice per l’esordio della concessionaria Cronos in città, con la presentazione del nuovo gioiello Maserati: la Grecale, sinonimo di bellezza, design e prestazioni di guida eccezionali. L’azienda catanese, concessionaria Maserati e assistenza unica per i marchi Ferrari e Maserati in Sicilia, punto di riferimento per il mondo delle auto top di gamma e per chi apprezza l’eccellenza delle quattro ruote, ha scelto Palermo, per questa esclusiva presentazione.



















Tra gli ospiti i piloti Alberto Lembo e Giuseppe Di Maio

L’esordio ha coinvolto i numerosi ospiti intervenuti per ammirare e provare, con dei Test drive personalizzati il nuovo suv Grecale, una vettura che ti conquista al primo sguardo, ancora prima di salirvi a bordo. Erano presenti, oltre ai numerosi ospiti, anche i bravissimi piloti Master Maserati della Scuderia De Adamich, Alberto Lembo e Giuseppe Di Maio, che hanno regalato emozioni a bordo di Grecale, con dei test drive personalizzati e immersivi. Lo staff della Cronos, presente anche con i responsabili aziendali, ha avuto modo a Palermo di constatare l’apprezzamento per un marchio che suggestiona e incanta al tempo stesso.

Il suv targato Maserati, il viaggio diventa straordinario

Maserati Grecale è l’Everyday Exceptional, il SUV eccezionale ogni giorno: che si pone ai vertici della propria categoria per potenza, eleganza e prestazioni. Versatile, spazioso e smart, veloce e divertente ma anche elegante e indimenticabile nella sound experience. Un SUV da guidare in ogni momento, in ogni dove, per trasformare il viaggio in qualcosa di straordinario. GT, Modena, Trofeo le tre versioni della gamma presenti all’evento. Nella affacinante cornice di Villa Igiea, i servizi di accoglienza e organizzazione sono stati curati dall’agenzia Antonello Blandi di Palermo.

Sempre più forte l’interesse per la auto sportive nel Palermitano

Cronos ha quindi sottolineato la sua presenza sul territorio “in una splendida città in cui è sempre più forte l’interesse e la passione per le auto sportive di lusso e ha mostrato ai palermitani che Grecale è un’esperienza eccezionale ogni giorno.

Un sistema avanzatissimo di assistenza alla guida

Evoluzione tecnologica e design dell Grecale, sono state apprezzate da chi l’ha provata su strada insieme ai piloti della concessionaria Cronos. Il nuovo SUV Grecale è il best in class in termini di comfort, di spazio nell’abitacolo, poiché il volume è massimizzato grazie al design snello e funzionale. Spazioso in tutte le dimensioni e con il touch screen posteriore da 6,5″ per il sistema di climatizzazione a 3 zone, anche i passeggeri dei sedili posteriori possono vivere un’esperienza eccezionale a bordo. Maserati Grecale, inoltre, è dotato di una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida di livello 2, il più alto livello di supporto all’automazione di guida disponibile sul mercato. Il sistema garantisce massima affidabilità alla guida di questa Maserati che ha conquistato anche i graditi ospiti palermitani”.