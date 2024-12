“Il cuore pulsante della Sicilia sono le nostre attività produttive. Ogni prodotto è un messaggio d’amore per la nostra storia. Il progetto “Rosalia 400 anni di Lustru” non è stato solo una celebrazione, ma un’occasione per ribadire il valore della sinergia tra istituzioni, imprese e comunità”.

Lo ha detto oggi al Marina convention center l’assessore Edy Tamajo, a conclusione dell’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze siciliane, inserita all’interno del “400esimo Festino di Santa Rosalia” e promossa dal Comune di Palermo in collaborazione con l’assessorato regionale regionale delle Attività produttive.

Le parole di Tamajo

“La Sicilia per cui lavoriamo ogni giorno è una Sicilia che resta fedele alle sue radici e guarda con coraggio all’innovazione – ha aggiunto l’assessore Tamajo -. Mi auguro che questo sia l’inizio di nuove iniziative capaci di unire il nostro patrimonio culturale alla crescita sociale ed economica del territorio”.

Dal luglio scorso, il progetto ha coinvolto dieci imprese locali che hanno reso omaggio a Santa Rosalia attraverso prodotti creativi e innovativi. Tra mostre, esposizioni e iniziative culturali, oltre 15mila visitatori hanno partecipato alle attività promosse, attirando delegazioni internazionali e sostenendo il turismo congressuale e culturale di Palermo.

I premi

Importante riconoscimento per il 400° Festino di Palermo. L’evento è infatti arrivato terzo (bronzo) nel Grand Prix di Bea (Best Event Awards), nella categoria che premiava il miglior evento in assoluto e di qualsiasi genere del 2024. In questa categoria è stato preceduto da “Corona. For every Golden Moment” evento globale (oltre 40 Paesi coinvolti) organizzato dal celebre marchio in occasione delle Olimpiadi (di cui era sponsor ufficiale), e dal tour mondiale della Amerigo Vespucci.

Il successo del Festino

Il 400.mo Festino di Santa Rosalia è stato candidato dalla Balich Wonder Studio che lo ha prodotto insieme alla Odd Agency per il Comune di Palermo. Entrato subito in finalissima tra i primi 10 eventi, ieri sera il simbolo del Comune di Palermo è stato premiato con la medaglia d’argento per la sezione Cultura (preceduto dal festival multimediale dedicato alla pittura che ha coinvolto le principali città polacche e davanti alla Turandot messa in scena alla Scala per il centenario di Puccini) e con quella di bronzo nella classifica generale, dopo la campagna di Corona sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e Amerigo Vespucci World Tour 2023-2025.

