Per due giorni registrati diversi malfunzionamenti al sito

Il Ministero della Pubblica Amministrazione con una nota ha fatto sapere che è stata prorogata la scadenza dei concorsi pubblici, dopo che per due giorni si sono verificati diversi malfunzionamenti e disservizi sul portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione, inPA.

I disservizi sul portale hanno impedito a molti utenti di presentare le domande di partecipazione ai diversi concorsi recentemente pubblicati. Da qui la decisione di far slittare la scadenza dei bandi.

La proroga

Secondo l’avviso del Ministero della Pubblica Amministrazione tutte le P.A. che hanno pubblicato bandi di concorso sul Portale inPA sono tenute a prorogare il termine di scadenza di 24 ore, in base al nuovo regolamento sui concorsi pubblici.

Secondo tale regolamento nel caso in cui si ravvisino dei malfunzionamenti, parziali o totali della piattaforma digitale inPA, accertati dalla stessa pubblica amministrazione che bandisce il concorso, che impediscano “l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento”.

I disservizi al Portale

I problemi al portale Inpa sono stati riscontrati nella giornata di lunedì 23 ottobre. In particolare si è trattato di problemi nel caricamento della domanda di partecipazione, per cui la proroga della scadenza è indispensabile per garantire l’espletamento delle procedure concorsuali e per assicurare la possibilità di espletare la procedura nell’arco minimo di tempo previsto dalla legge.

Che cos’è il portale inPA

Il portale del reclutamento della pubblica amministrazione, noto come inPA, rappresenta una piattaforma fondamentale per semplificare e rendere più accessibile il processo di selezione e reclutamento all’interno delle istituzioni pubbliche. Questo strumento è stato progettato per agevolare la comunicazione tra le amministrazioni e i candidati, offrendo una vasta gamma di servizi e informazioni. Attraverso inPA, i candidati possono consultare annunci di concorsi pubblici, presentare domande online, monitorare lo stato delle proprie candidature e accedere a risorse utili per comprendere le procedure di selezione. La piattaforma mira a promuovere la trasparenza, l’efficienza e l’accessibilità nei processi di reclutamento della pubblica amministrazione, contribuendo così a garantire che le opportunità di lavoro all’interno del settore pubblico siano aperte e accessibili a tutti i cittadini interessati.