Consegnati i lavori per il dragaggio del porto di Cefalù

Giuseppe Livecchi di

23/06/2020

Ad un mese esatto dall’incontro, tra gli assessori regionali Marco Falcone e Toto Cordaro, l’amministrazione comunale di Cefalù, guidata dal sindaco Rosario Lapunzina e alcuni consiglieri comunali, avvenuto presso il porto della cittadina normanna per discutere della messa in sicurezza della infrastruttura, di interesse strategico per il turismo siciliano, sono stati consegnati i lavori del dragaggio dell’intera area portuale. L’operazione dovrebbe concludersi in tempi stretti, la previsione è di circa quattro settimane, in modo da poter rendere fruibile l’opera ai tanti diportisti che la sfruttano nel periodo estivo. Continua intanto l’iter per la classificazione dell’infrastruttura come porto passeggeri che è subordinata alla messa in sicurezza dei pontili. “Abbiamo consegnato i lavori all’architetto Carmelo Ricciardo che, in rappresentanza dell’assessorato alle Infrastrutture, ricoprirà la mansione di direttore dei lavori – ha detto l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro – il dragaggio, che è stato interamente finanziato dalla Regione, avrà un costo di duecentomila euro. Il lavoro del governo Musumeci, per portare a termine i progetti che riguardano Cefalù, continuerà con lo stesso vigore. Speriamo quanto prima di potere dare anche l’avvio al ripascimento dell’arenile del lungomare, confidiamo nel lavoro della giunta guidata dal sindaco Lapunzina e attendiamo i documenti necessari – ha concluso Cordaro – sappiamo che i consiglieri d’opposizione Barranco e Greco, a cui va il mio ringraziamento, continueranno, con il loro operato, a essere da stimolo per i lavori dell’amministrazione comunale”. C’è un progetto, a firma del professore Beccali, depositato presso gli archivi del municipio cefaludese, che riguarda la spiaggia del lungomare di Cefalù. Progetto che, con i dovuti adeguamenti, potrebbe diventare cantierabile ed essere una risposta ai problemi di erosione che riguardano la splendida spiaggia della promenade cefaludese.

