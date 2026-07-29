“Il nuovo stadio rappresenta un’occasione irripetibile per Palermo. Non è soltanto un’infrastruttura sportiva, ma un progetto strategico capace di generare sviluppo economico, creare nuove opportunità occupazionali, attrarre investimenti e restituire alla città un impianto moderno, all’altezza della sua storia e delle ambizioni dei suoi cittadini.

Da tifosi del Palermo, da cittadini e da rappresentanti delle istituzioni, auspichiamo che, con tutte le parti coinvolte, si riesca a trovare al più presto una soluzione, affinché questo progetto non sfumi. Palermo non può permettersi di perdere un’opportunità così importante per il proprio futuro.

I palermitani meritano uno stadio nuovo, moderno, sicuro e funzionale, capace di ospitare grandi eventi e di diventare un motore di crescita per l’intero territorio. È il momento della responsabilità e della collaborazione istituzionale, perché quando è in gioco il futuro di Palermo occorre superare ogni divisione e lavorare con un unico obiettivo: dare alla città ciò che merita e trasformare questo sogno in una realtà concreta. Siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità per amore della città”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Leopoldo Piampiano, Salvo Alotta, Catia Meli e Pasquale Terrani insieme al coordinatore cittadino di Forza Italia Domenico Macchiarella.