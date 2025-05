Cambio nel Consiglio comunale di Carini: Manuela Faso subentra a Giovanni Alamia, dimessosi lo scorso 28 aprile, anche da assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Monteleone. Con l’ingresso di nuova consigliera, il Consiglio Comunale raggiunge una perfetta parità tra donne e uomini: essendo ora composto da 12 donne e 12 uomini. Un fatto che fa la storia: non era mai successo prima.

“Il consigliere Alamia era un elemento portante della nostra giunta – ha detto il sindaco Monteleone durante seduta di prosecuzione del Consiglio comunale dell’8 maggio – . Non è semplice portare avanti la propria vita professionale con un impegno politico così importante e lui lo ha fatto per 4 anni.

Poi ha deciso di lasciare e non voglio entrare nel merito di una scelta personale. Ricordo che quando è entrato in consiglio e in giunta ha dovuto rinunciare a degli incarichi ben remunerati, avuti prima di essere consigliere e assessore e lo ringrazio per quello che ha fatto, senza di lui non saremmo riusciti a fare tutto quello che abbiamo fatto. L’ingresso della consigliera Faso – ha continuato il primo cittadino – ha un’importante valenza politica, lei è una pedagogista e con le sue competenze porterà il suo contribuito soprattutto in ambito sociale, un settore complesso in un territorio come Carini in continua espansione demografica. Benvenuta e buon lavoro”.