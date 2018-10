la nota del capogruppo del M5S ugo forello

Di seguito il commento del capogruppo del MoVimento 5 Stelle di Palermo, Ugo Forello sul Consiglio Comunale di questa mattina.

“La maggioranza non c’è. Alla presenza dell’assessore e del ragioniere generale per la relazione sul rendiconto 2017, la maggioranza ha disertato il Consiglio e ha fatto saltare la seduta. È un segno inequivocabile che la riunione di ieri con il Sindaco non solo non abbia raggiunto alcun risultato, ma che, invece di avere ricompattato la maggioranza, l’abbia ulteriormente spaccata. Le parole minacciose e ricattatorie usate da Orlando nei confronti dei Revisori sono inaccettabili e richiedono un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i Consiglieri comunali contro questi metodi autoritari e fascisti. Quello di oggi è un messaggio inequivocabile di sfiducia nei confronti del #SindacoPinocchio”.

Proprio ieri i 5 Stelle hanno presentato un documento di racconta firme con il quale invitano i consiglieri comunali a dimettersi al fine di far “cadere” Orlando.