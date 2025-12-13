Rinnovo degli organi sociali del Centro Studi Federico II per l’anno 2026 nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo, che ha deliberato la riconferma di Giuseppe Di Franco alla carica di Presidente, riconoscendone la dedizione, la visione progettuale e il contributo determinante allo sviluppo delle iniziative istituzionali.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per tracciare le linee guida del futuro e per consolidare il percorso di crescita culturale e scientifica intrapreso dall’ente, confermando il costante impegno nel promuovere attività di ricerca di alto profilo.

Accanto al rinnovo della presidenza, è stato confermato anche il vertice del Comitato Tecnico-Scientifico:Goffredo Palmerini è stato infatti rieletto Presidente del Comitato Scientifico, “incarico che continua a svolgere con competenza, passione e un instancabile slancio verso la promozione del dialogo culturale”. Insieme a lui, il Comitato sarà composto da un gruppo di personalità di grande prestigio e profonda esperienza nei rispettivi settori:Hafez Haider, Stefano Vaccara, Donata Agnello, Maria Cristina Pensovecchio, Ilaria Costa, Salvatore Caputo, Maria Luisa Macellaro La Franca, Flora Mondello, Cristina Di Silvio.

Il Consiglio Direttivo ha espresso soddisfazione per la rinnovata struttura che, anche nel 2026, potrà contare su un’équipe coesa, eterogenea e altamente qualificata, capace di sostenere e ampliare le attività culturali e scientifiche del Centro Studi.

A conclusione dei lavori, il Presidente Giuseppe Di Franco ha condiviso una riflessione sul nuovo incarico e sulle prospettive future:«Accolgo con gratitudine la fiducia che mi è stata nuovamente accordata. Il 2026 sarà un anno centrale per lo sviluppo di nuovi progetti, per il consolidamento delle relazioni avviate e per l’apertura di ulteriori spazi di dialogo e collaborazione. Il nostro Centro Studi continuerà a farsi promotore di iniziative che valorizzano la cultura, il pensiero critico e l’impegno civile. Rivolgo un ringraziamento sincero aGoffredo Palmerini e a tutti i membri del Comitato Scientifico: la loro competenza è una risorsa fondamentale che ci permette di guardare al futuro con entusiasmo e determinazione.»

Con questo rinnovato assetto, il Centro Studi Federico II si prepara a inaugurare un nuovo anno di attività, animato dalla volontà di diffondere conoscenza, favorire il confronto e sostenere progetti che contribuiscano alla crescita culturale e sociale del Paese.

