La Polizia di Stato ha arrestato sette palermitani, sorpresi in diverse zone della città con cocaina, crack, hashish e marijuana. Le operazioni, condotte principalmente dai “Falchi” della Squadra Mobile, hanno permesso di sottrarre al mercato illegale centinaia di dosi pronte per la vendita e una consistente somma di denaro contante.

L’offensiva contro il crimine diffuso è iniziata lo scorso 29 dicembre nel cuore di Ballarò, dove gli agenti hanno fermato un uomo di 70 anni con precedenti specifici. Nonostante l’età avanzata, il sospettato nascondeva 36 dosi di cocaina e crack, per un peso complessivo di 4 grammi, insieme a 435 euro in banconote di piccolo taglio. Pochi giorni dopo, il 3 gennaio, l’attenzione si è spostata in via Vito La Mantia, dove un diciannovenne è finito in manette perché trovato in possesso di 21 dosi termosaldate della medesima sostanza.

Il controllo del territorio è proseguito senza sosta anche nei quartieri storici della movida e del commercio popolare. L’8 gennaio, durante un appostamento alla Vucciria, i poliziotti hanno bloccato un venticinquenne con 22 grammi di crack già suddivisi in 36 confezioni. Il giorno successivo, ancora a Ballarò, è stato il turno di un trentasettenne, trovato con 35 grammi di hashish e oltre 600 euro in contanti, segno evidente di un’attività di spaccio in pieno svolgimento.

Le attività di monitoraggio hanno interessato anche la zona del Papireto e le vie limitrofe. Il 10 gennaio, un trentenne con precedenti di polizia è stato intercettato in via Papireto con sette dosi di hashish e l’importante somma di 3.225 euro in contanti. Cinque giorni più tardi, in via Pietro D’Asaro, un ventinovenne è stato sorpreso con un carico ancora più consistente: 131 grammi di marijuana e due panetti di hashish dal peso di 200 grammi. L’ultima operazione cronologica è scattata il 17 gennaio in via Pietro Geremia, dove un cinquantaduenne è stato arrestato con 69 dosi di cocaina e 430 euro.

Il bilancio complessivo dell’operazione testimonia l’efficacia del presidio costante nelle aree più sensibili della città. In totale sono stati sequestrati 68 grammi di cocaina e crack, 252 grammi di hashish e 131 grammi di marijuana. Oltre alla droga, le autorità hanno rimosso dalla disponibilità dei pusher circa 5.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite documentate durante i controlli.