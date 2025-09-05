La campagna di sensibilizzazione contro il degrado urbano

“IoMiRifiuto” è l’urlo contro una città che soffre avvolta nel degrado urbano. La campagna di sensibilizzazione che Rap – azienda partecipata del Comune di Palermo che gestisce la raccolta dei rifiuti – vuole trasmettere è una riflessione collettiva che punta a smuovere le coscienze dei palermitani: solo attraverso la sinergia tra istituzioni e cittadini è possibile scrivere una pagina nuova. Il progetto è stato ideato dal team GB22, pluripremiata agenzia e fondata dal noto direttore palermitano Vicky Gitto: a sposarne la presentazione sono state anche quattro figure del mondo del giornalismo e dello spettacolo palermitano, ovvero Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Pif.

“Confido molto nel fatto che i palermitani prima o poi comprendano che tutti noi siamo artefici del nostro destino – dichiara il sindaco, Roberto Lagalla – fino a questo momento sul piano dell’igiene non abbiamo brillato, ma è un tema che pretende la compartecipazione di tutti perché questa criticità dura da troppo tempo. Quest’amministrazione è stata capace di affrontare e superare l’emergenza rifiuti: quando ci siamo insediati nel 2022 i cumuli di immondizia per le strade arrivavano ai piani rialzati degli edifici, oggi abbiamo esteso la raccolta differenziata ma in alcuni quartieri in particolare assistiamo ancora all’abbandono incontrollato dei rifiuti”.

L’appello delle istituzioni ai cittadini

La campagna pone l’accento sul rifiuto fisico e morale di accettare passivamente la condizione su cui versa, ormai da troppi anni, il capoluogo. Per raggiungere l’obiettivo l’appello si rivolge direttamente alla cittadinanza: “Rap può anche diventare la miglior azienda al mondo ma non potrà mai tenere la città pulita se non collaboriamo tutti – spiega il presidente Rap, Giuseppe Todaro – Il messaggio che vogliamo mandare è che da soli non ce la possiamo fare: ogni cittadino deve fare la sua parte per tenere pulita Palermo e questo vuol dire non buttare i rifiuti dove capita, non lanciarli dal finestrino, rispettare le frazioni e non gettare ingombranti. Come Rap stiamo facendo assunzioni, stiamo rinnovando il parco mezzi, stiamo cercando di ampliare la differenziata in tutta la città”.

Palermo più pulita: Picone e Petyx in prima linea

Ad amare Palermo e chiedere un contributo al cambiamento sono anche due volti noti dello spettacolo italiano, le cui origini sono palermitane. La giornalista Stefania Petyx e il comico Valentino Picone hanno voluto “metterci la faccia” per mandare un messaggio incisivo: Palermo ha bisogno dei suoi cittadini per cambiare passo.

“Se non smuoviamo i cittadini a Palermo non basterebbe uno spazzino a persona – sottolinea Stefania Petyz, giornalista – Quindi il nostro tentativo è far dire alla gente “IoMiRifiuto” e di non far scordare alla gente che amiamo Palermo pulita e continuando cosi non ce la possiamo fare. Non possiamo dare tutta la responsabilità alla Rap, siamo noi il problema; speriamo che il nostro messaggio rivolto ai palermitani possa coinvolgerli e che insieme possiamo dire: Io mi rifiuto di vivere in una città sporca, io amo Palermo e non butto la “monnezza” dappertutto”.

Le fa eco Valentino Picone che invita i concittadini a fare di più per Palermo: “Abbiamo voluto aggiungere un ulteriore passo per testimoniare che dobbiamo mettercela tutta. Siamo sempre bravi a puntare il dito verso gli altri ma se ognuno di noi nel nostro piccolo facesse la sua parte e collaborassimo per non buttare la città per terra Palermo diventerebbe più bella di quella che già è”.