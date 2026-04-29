La sicurezza all’interno degli istituti scolastici torna in primo piano a Caltanissetta e provincia grazie a un’operazione di prevenzione condotta dalla Polizia di Stato. Su disposizione del questore Marco Giambra e in piena sintonia con i dirigenti scolastici, gli agenti hanno setacciato tre istituti superiori, due situati nel capoluogo e uno nel comune di Niscemi. L’intervento, mirato a contrastare bullismo, spaccio di stupefacenti e possesso di armi, ha visto l’impiego decisivo delle unità cinofile.

Le operazioni si sono svolte in un clima di collaborazione con gli studenti, permettendo verifiche rapide che non hanno compromesso il regolare svolgimento delle lezioni. Durante le ispezioni nei bagni e nelle aule del capoluogo, condotte dalla squadra mobile e dalla sezione volanti, il fiuto dei cani antidroga ha permesso di individuare quasi un grammo di hashish nascosto nello zaino di un minore. Il giovane verrà segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il bilancio si è fatto più pesante a Niscemi, dove gli agenti del locale commissariato hanno rinvenuto nello zaino di uno studente 1,5 grammi di hashish, accompagnati da un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro in banconote di piccolo taglio. Per il ragazzo è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni con l’ipotesi di reato di detenzione illecita.

Sempre nel comune niscemese, la Polizia ha rinvenuto due coltelli multiuso con lame da cinque centimetri. Uno era occultato nello zaino di un alunno, mentre l’altro è stato trovato nel vano di un motociclo. Il proprietario del mezzo nascondeva inoltre circa un grammo di hashish negli slip. Entrambi i giovani sono stati denunciati per porto abusivo di armi e, per quanto riguarda i coltelli, anche i genitori saranno segnalati alla prefettura secondo quanto previsto dal decreto sicurezza.

L’attività di vigilanza si è estesa anche alle zone limitrofe agli edifici scolastici di Caltanissetta. Qui la squadra mobile ha intercettato due soggetti in possesso di quantitativi più consistenti di droga, sequestrando complessivamente 44 grammi di hashish e 14 di marijuana. Uno dei fermati è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, mentre il secondo è stato segnalato alla prefettura come assuntore.