Controlli antispaccio in centro storico, arrestato un venticinquenne con un chilo di droga

Ignazio Marchese di

08/09/2026

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato una serie di verifiche nell’area della prima circoscrizione cittadina per contrastare la microcriminalità e i reati contro il patrimonio. I servizi hanno visto l’impiego anche di pattuglie in borghese della Squadra Mobile con un focus specifico sulla prevenzione e sul contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo nei pressi della stazione centrale

Durante le attività di osservazione, gli agenti della sezione “Falchi” hanno notato la presenza sospetta di un cittadino straniero di 25 anni, visto stazionare in strada senza un apparente motivo nel primo pomeriggio. La zona, considerata strategica anche per la vicinanza alla stazione centrale, è stata monitorata fino al momento in cui i poliziotti hanno deciso di fermare il giovane per sottoporlo a perquisizione personale.

Le dosi trovate addosso durante la perquisizione

Il controllo ha permesso di recuperare diverse tipologie di sostanze pronte per la vendita al dettaglio. Nello specifico, gli agenti hanno sequestrato 8 dosi di cocaina per complessivi 4 grammi, 5 dosi di MDMA del peso di 2,60 grammi e 5 dosi di hashish pari a 19 grammi. Nel corso dell’ispezione sono stati trovati anche 290 euro in contanti, considerati incasso dell’attività illecita.

Il sequestro nel domicilio e l’arresto

I riscontri emersi hanno spinto i poliziotti ad estendere la perquisizione all’abitazione del venticinquenne. All’interno dell’immobile è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di sostanze stupefacenti: 5 buste di marijuana per un peso di 860 grammi, 107 grammi di cocaina imbustata, 104 grammi di MDMA e un panetto di hashish. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 3 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e altri 210 euro. Al termine delle operazioni, il giovane è stato tratto in arresto.