I carabinieri della stazione Palermo Centro e la polizia municipale hanno ispezionato diverse attività commerciali nel centro storico per verificare il rispetto delle regole e contrastare l’abusivismo.

Denunciati due gestori per l’occupazione del suolo pubblico

Durante le verifiche, i militari e gli agenti municipali hanno denunciato due palermitani di 37 e 55 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’accusa per loro è di occupazione abusiva di suolo pubblico e deturpamento di beni culturali, per aver posizionato tavoli e arredi senza autorizzazione in aree storiche.

Un locale totalmente abusivo e sanzioni per novemila euro

I controlli hanno fatto emergere diverse irregolarità commerciali e igienico-sanitarie. In una delle attività, i carabinieri hanno scoperto che la somministrazione di cibi e bevande avveniva senza la necessaria Scia.

Nel locale mancava anche l’autorizzazione per diffondere musica, e i militari hanno imposto l’immediata interruzione della musica. Le sanzioni complessive superano i 9.000 euro.