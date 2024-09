In un momento storico in cui la comunicazione sanitaria è di cruciale importanza nell’affrontare sfide complesse che richiedono un’informazione accurata, trasparente e tempestiva, la Regione Siciliana e il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale (Dasoe) organizzano un confronto tra giornalisti e professionisti medico-sanitari. L’appuntamento è per giovedì 26 settembre, a partire dalle 8.50, allo Splendid Hotel La Torre di Palermo, per il convegno sul tema “Comunicazione in sanità. Quali basi per il nuovo piano della comunicazione della salute nella Regione Siciliana”.

Dialettica tra esperti e informazione

Professionisti in ambito sanitario e medico, giornalisti delle principali testate e comunicatori istituzionali affronteranno insieme tematiche complesse e attuali, cercando di trovare una sintesi efficace per veicolare le buone prassi, essenziali per garantire la trasmissione delle informazioni e la promozione di comportamenti salutari nella popolazione.

Argomenti e campagne di prevenzione

Gli stili di vita corretti, il nuovo calendario di immunizzazione della Regione Siciliana, la prevenzione dagli infortuni sul lavoro e degli incidenti stradali, la gestione delle malattie infettive, le campagne per gli screening e quelle per la donazione di organi e tessuti, sangue e plasma sono solo alcuni degli argomenti in programma nelle tavole rotonde che si susseguiranno durante la giornata e che vedranno gli interventi dei maggiori esperti del settore.

Il problema delle aggressioni al personale sanitario

L’evento sarà anche l’occasione per affrontare la tematica delle continue aggressioni al personale sanitario, un fenomeno preoccupante sia per l’impatto diretto sulla salute fisica e psicologica dei professionisti coinvolti, sia per le ripercussioni sul sistema sanitario e sulla qualità dei servizi offerti.

Il convegno è rivolto a tutti professionisti medico-sanitari e accreditato presso Agenas.

