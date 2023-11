Le sei lezioni degli sport equestri

Palermo torna capitale dell’equitazione. E lo fa grazie al ritorno dopo 12 anni nel capoluogo siciliano della Coppa degli Assi che ha preso ufficialmente il via.

Un evento di caratura internazionale che ha visto, ieri, in città anche la presenza del ministro per lo Sport Andrea Abodi. Ospite a cena a Villa Malfitano dove erano presenti i cavalieri ed i vertici di Fieracavalli e Fiera Verona che è partner della kermesse.

Le sei lezioni degli sport equestri secondo il ministro Abodi

Per Abodi il “Il binomio animale-uomo negli sport equestri, come l’equitazione, rappresenta una potente metafora educativa che offre diverse lezioni importanti”. Dal rispetto alla fiducia, alla responsabilità e cura. Il binomio uomo-cavallo ha – per il ministro – “un potente potere educativo”.

Collaborazione e Comunicazione

Sottolinea il ministro: “Gli sport equestri richiedono una comunicazione efficace e non verbale tra cavaliere e cavallo. Questa interazione insegna l’importanza della sensibilità, dell’empatia e della capacità di interpretare e rispondere ai segnali non verbali, competenze cruciali anche nelle relazioni umane”.

Rispetto e fiducia

“Un cavallo è un partner, non un semplice strumento sportivo. L’equitazione insegna a rispettare le esigenze, le paure e i limiti dell’animale, costruendo una relazione basata sulla fiducia reciproca. Questo rispetto e fiducia si traducono in una migliore comprensione di come trattare gli altri con gentilezza e comprensione”.

Responsabilità e cura

“La cura di un cavallo richiede dedizione e responsabilità. Si apprende l’importanza della routine quotidiana, del mantenimento della salute e del benessere dell’animale, insegnando così il valore della responsabilità e dell’impegno”.

Gestione delle emozioni

“L’equitazione richiede calma, pazienza e controllo delle emozioni. I cavalli sono sensibili alle emozioni umane, quindi il cavaliere deve imparare a gestire la paura, la frustrazione e l’eccitazione, abilità utili anche nella vita di tutti i giorni”.

Superamento delle Sfide

“L’equitazione presenta sfide fisiche e mentali. Superare ostacoli, migliorare le tecniche e sviluppare una relazione con un cavallo richiedono perseveranza e resilienza, insegnando come affrontare e superare le sfide nella vita”.

Condivisione di Successi e Insuccessi

“Negli sport equestri, i successi e gli insuccessi sono condivisi tra cavallo e cavaliere. Questo insegna l’importanza del lavoro di squadra e della condivisione delle responsabilità, sia nei momenti di trionfo che di difficoltà”.

Ed infine: “In sintesi, il binomio uomo-animale negli sport equestri serve come potente strumento educativo che va oltre l’aspetto sportivo, offrendo lezioni di vita fondamentali basate su rispetto, comunicazione, responsabilità e crescita personale”.

Il ritorno della Coppa degli Assi, il clou è il Gp da 80mila euro

La trentottesima edizione della manifestazione che si svolgerà da oggi 30 novembre fino a domenica 3 dicembre, al Parco Ostacoli della Favorita, culminerà con il Grand Prix da 80mila euro di montepremi in programma domenica , vedrà in gara i migliori fra amazzoni e cavalieri internazionali. Contemporaneamente alle gare della Coppa degli Assi si terrà anche la seconda parte della Fiera Mediterraneo del cavallo con attività da domani a domenica dalle 8 alle 20.

Fitto il programma della manifestazione della Coppa degli Assi: sul centrale “Tommaso Lequio di Assaba” si disputeranno le gare, mentre spettacoli e attività come battesimo della sella, giochi con pony, esibizioni di cavalli indigeni e sanfratellani si disputeranno sul campo intitolato a Giuseppe Di Matteo. Si comincia domani alle 8 con la prima gara sull’altezza ostacoli da 1,30 metri abbinata a Euromanager Sanità, a seguire la seconda da 1,35 abbinata a Fortezzza e la terza da 1,40.

Le due gare del tour giovani cavalli avranno inizio alle 13,30 con quella riservata ai 5 anni e a seguire quella dei cavalli da 6 anni. Fino a domenica anche esposizioni di equidi, bovini e ovini autoctoni siciliani a cura dell’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia.

