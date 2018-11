Non avevano notizia di una coppia di anziani in via Sciuti a Palermo e così i parenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

A chiamare i soccorsi i nipoti. I due anziani erano rimasti in casa, ma di loro non c’era nessun segno di vita. Così questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno stanno lavorando per entrare nell’appartamento.

Pare che i due siano rimasti bloccati dentro. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Adesso si sta valutando se i due marito e moglie possono restare soli in casa, visto che secondo indiscrezioni non sarebbe la prima volta che i vigili del fuoco intervengono nell’appartamento.