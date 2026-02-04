I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura, per 58 mila euro a carico di due coniugi di Piana degli Albanesi indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le indagini condotte dai finanzieri della compagnia di Bagheria avrebbero accertato che la coppia abbia aperto una partita Iva, intestata alla moglie, per poi trasformare in impresa agricola un’altra ditta, già esistente ma non operativa e di proprietà del marito per percepire risorse finanziate dal fondo europeo agricolo di garanzia per sostenere l’innovazione e la crescita del settore agricolo.

I coniugi in realtà, non sarebbero stati coltivatori, e avrebbero prodotto falsi contratti d’affitto di terreni nel circondario, intestati a terze persone, così da dimostrare all’agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente preposto al pagamento, di essere idonei a percepire le risorse. In seguito, nel 2022 e nel 2023, hanno percepito le somme sui propri conti correnti, che sono stati svuotati in pochi giorni con bonifici e prelevamenti. I

l provvedimento di sequestro preventivo eseguito, consente di recuperare le risorse che sarebbero state ottenute illegalmente da entrambi, anzitutto dal denaro presente nei conti e anche sui beni mobili e immobili loro intestati.