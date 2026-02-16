"Onorato di questa nomina, motivo di grande soddisfazione e responsabilità"

Il Corecom Sicilia rafforza il proprio ruolo nel sistema nazionale delle comunicazioni. Andrea Peria Giaconia è il nuovo rappresentante dei presidenti Corecom nella Commissione Paritetica di Agcom, un incarico di rilievo che consolida il peso dell’Autorità regionale nell’ambito delle funzioni delegate e nel sistema delle garanzie.

La nomina arriva in una fase delicata per il comparto, attraversato da trasformazioni digitali, dall’ascesa di nuove piattaforme e da un’attenzione crescente alla qualità dell’informazione. In questo scenario, la presenza della Sicilia in un organismo strategico come la Commissione Paritetica assume un valore concreto, sia sul piano istituzionale sia su quello operativo.

“Un riconoscimento al lavoro del Corecom Sicilia”

Negli ultimi anni il Corecom Sicilia ha intensificato le attività di vigilanza, conciliazione e tutela degli utenti, rafforzando il dialogo con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le istituzioni regionali.

“Sono onorato di questa nomina, che rappresenta motivo di soddisfazione ma anche di grande responsabilità”, ha dichiarato Andrea Peria Giaconia. “È un riconoscimento del lavoro svolto dal Corecom Sicilia e dell’impegno costante nella tutela del pluralismo, della trasparenza dell’informazione e dei diritti dei cittadini. Ringrazio Carola Barbato, presidente del Corecom Campania e coordinatrice nazionale dei Corecom, per la fiducia e per la collaborazione in questo percorso istituzionale. Continueremo a operare con rigore e competenza nell’interesse del territorio”.

Parole che richiamano i principi alla base dell’attività del Corecom: pluralismo, correttezza dell’informazione e tutela dei diritti.

Il ruolo della Commissione Paritetica di Agcom

La Commissione Paritetica di Agcom svolge un ruolo centrale nel coordinamento tra l’Autorità nazionale e i Comitati regionali per le comunicazioni. Tra le principali funzioni rientrano il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari di settore, la verifica dell’equilibrio e della correttezza dell’informazione sul territorio, l’analisi delle criticità del sistema regionale delle comunicazioni, la formulazione di indirizzi e proposte finalizzate al miglioramento delle attività delegate e al rafforzamento delle garanzie a tutela del pluralismo e dei diritti degli utenti.

Si tratta di competenze che incidono direttamente sulla qualità del sistema informativo locale e sulla protezione dei cittadini. La Commissione opera come luogo di confronto istituzionale e di definizione di linee guida comuni, con l’obiettivo di assicurare uniformità nell’applicazione delle regole e maggiore efficacia nelle attività delegate ai Corecom.

La nomina di un rappresentante siciliano assume, dunque, un significato preciso: rafforzare la voce del territorio nei processi decisionali e contribuire alla definizione delle politiche di settore a livello nazionale.