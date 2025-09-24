Un progetto educativo dedicato alla cittadinanza digitale

Una guida semplice, concreta, pensata per aiutare i più giovani a orientarsi tra social network, internet e rischi della rete. Venerdì 26 settembre, alle 10.30, all’Istituto Comprensivo Sperone-Pertini di Palermo, il Corecom Sicilia presenta l’“Abbecedario della Media Education”, un progetto educativo dedicato alla cittadinanza digitale.

21 parole per capire la rete e imparare a usarla meglio

Si tratta di un volume gratuito, costruito attorno a 21 parole chiave, pensato per parlare ai ragazzi in modo chiaro e diretto. L’obiettivo? Offrire a studenti, famiglie e insegnanti uno strumento pratico per affrontare con maggiore consapevolezza il mondo digitale, tra opportunità e pericoli.

Alla presentazione interverranno figure chiave del mondo scolastico e istituzionale: la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo, il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Salvatore Iacono, la procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna e il commissario Corecom Aldo Mantineo, che ha coordinato il progetto.

“L’Abbecedario” nasce come strumento di educazione e prevenzione, in un contesto dove il digitale è ormai parte integrante della quotidianità dei più giovani. Il Corecom Sicilia, con questa iniziativa, punta a promuovere un uso più consapevole e responsabile della rete, lavorando sul linguaggio, sulla semplicità e sulla concretezza.

Un passo in avanti nella formazione civica digitale, dentro e fuori la scuola.