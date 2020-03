App gratuita dal Gruppo FS Italiane

Diffidare dai siti internet che offrono il servizio di compilazione del modulo per l’autodichiarazione per gli spostamenti. Lo dice una nota del Comune di Palermo. “Viene segnalato – si legge – che alcuni siti offrono la possibilità di compilare online l’autodichiarazione per gli spostamenti”.

Secondo il Comune palermitano questi siti web non rispetterebbero la normativa sulla privacy “quindi rischiate di consegnare i vostri dati a persone non affidabili”, aggiunge il Comune che invita a usare solo i canali ufficiali.

Intanto il Gruppo FS Italiane ha messo a disposizione di tutti i cittadini un’App gratuita per la compilazione del nuovo modello di autocertificazione in caso di spostamenti. Il modulo e’ necessario per il rispetto delle prescrizioni adottate dal governo per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, noto come Coronavirus. Dopo la compilazione dei dati da parte dell’interessato, l’App permette di generare un file pdf da stampare e mostrare agli operatori di polizia. Il download dell’App – Autocertificazione FS – è già’ disponibile attraverso lo store ufficiale Android e presto, per i dispositivi Apple, tramite lo store iOS.