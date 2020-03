L’Asp di Palermo informa che l’esame a domicilio per il rilevamento dell’infezione da Covid-19 avviene solo dopo la segnalazione del medico di famiglia al Dipartimento di Prevenzione ed a seguito di apposita valutazione condivisa.

Gli utenti non residenti possono contattare direttamente il Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni del caso.

Prima di recarsi al domicilio del paziente, personale dell’Azienda sanitaria avverte telefonicamente l’interessato che, soltanto dopo questo contatto, sarà poi raggiunto a casa per il tampone.

Una procedura che è utile conoscere anche per evitare truffe che attualmente vengono denunciate in molte città siciliane

Intanto tutte le asp dell’isola si attrezzano in vari modi per contenere le prestazioni rinviabili e allontanare i vari presidi da quelli dedicati al coronavirus oltre a garantire le prestazioni sanitarie diverse e non differibili.

A Siracusa viene attivato un servizio di supporto priscolgico. Rivolgersi agli specialisti in caso di situazioni d’ansia derivanti dal coronavirus diventa più facile. Il dipartimento salute mentale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa diretto da Roberto Cafiso, in seguito al clima di preoccupazione che si è creato a causa delle misure previste dal Governo per fronteggiare la diffusione del Covid 19, ha deciso di fornire a chi presentasse situazioni a base d’ansia, problemi d’umore e tratti disadattivi a carattere anche temporaneo, oltre ai pazienti abituali che preferiscono non recarsi in ambulatorio per rispettare il distanziamento, recapiti telefonici al mattino (9 -13) e nei pomeriggi di martedì e giovedì (15 -17). Attivi servizi di salute mentale adulti, dipendenze patologiche e neuropsichiatria infantile.

Sempre a Siracusa l punto di primo intervento pediatrico di Siracusa è stato trasferito provvisoriamente per motivi di sicurezza dalla palazzina distaccata dell’ospedale Umberto I di Siracusa al presidio ospedaliero Rizza di viale Epipoli. L’ambulatorio da domani sarà al primo piano, nella stanza 28, e manterrà gli stessi orari di apertura sabato e domenica e prefestivi dalle 10 alle 20.