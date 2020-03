L'Asp: "Chiamate le forze dell'ordine"

Si sono presentati alle 14 in via Pacinotti a Palermo vestiti con una tuta gialla, mascherine e guanti. Al citofono hanno detto di essere stati mandati dall’Asp per eseguire i tamponi a tappetto per l’emergenza coronavirus.

Ovviamente erano truffatori che cercavano solo di entrare in casa, magari per rubare.

La donna non ha aperto. I due fuori hanno insistito dicendo che erano mandati dalla Asp e che dovevano fare tamponi a tappeto.

La donna a questo punto per farli andare via ha detto che era quarantena e che era positiva al virus. Ovviamente non era vero e i due sono scappati via. Sono andati via a bordo di in motorino.

L’Asp di Palermo comunica che si fanno i campioni a casa ma prima ci deve essere una comunicazione telefonica. Non solo ma non è prevista una campagna di tamponi casa per casa.

Se si presentano si devono chiamare polizia e carabinieri.