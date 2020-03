nel catanese

I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato un 42enne del posto, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Nel corso dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle stringenti norme in vigore per prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la pattuglia imponeva l’alt all’autovettura condotta dall’uomo il quale, invece di fermarsi, si dava alla fuga.

I militari, ponendosi immediatamente all’inseguimento del fuggitivo, riuscivano a rintracciarlo all’interno di una officina meccanica, luogo in cui si credeva al sicuro.

A Palagonia invece, ancora i carabinieri della locale stazione, hanno denunciato un 37enne di Gela (CL), già gravato dalla misura cautelare alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché ritenuto responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, nonché di aver reso attestazioni mendaci in autocertificazione.

Sempre nel corso dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle stringenti norme in vigore per prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’uomo mostrava ai militari una falsa autocertificazione che avrebbe dovuto giustificare il suo spostamento dal luogo di residenza al comune di Palagonia (CT) per motivi di lavoro.