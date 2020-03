smart working e ferie arretrate per i dipendenti del comune

Si è tenuta stamane la giunta municipale del Comune di Palermo per via telematica in osservanza del decreto sulle misure di contenimento del Coronavirus.

E’ stata deliberata la sospensione dell’area pedonale di via Libertà e via Ruggero Settimo fino al 3 aprile, salvo proroga delle restrizioni da parte del Governo nazionale.

Sono stati rimodulati gli orari di apertura dei Ccr (centri comunali di raccolta) per il conferimento rifiuti.

Rimodulate anche le corse AMAT per supportare le linee con maggiore sovraffollamento.

Tra le novità lo smart working per i lavoratori del Comune.

Da lunedì ferie obbligatorie per circa mille dipendenti ogni settimana a rotazione, per smaltire le ferie arretrate.

Ancora da lunedì, circa 2mila dipendenti (partiranno a scaglioni da 500) lavoreranno da casa. Si tratta di coloro i quali fanno uso “ad alta intensità” del PC per funzioni lavorative.

Un gruppo di circa 300 lavoratori con funzioni tecnicamente più delicate (per esempio l’emissione dei mandati di pagamento) sarà abilitato all’accesso diretto agli uffici tramite specifici protocolli di sicurezza.

A seguito di questi interventi, si passerà dagli attuali 6mila dipendenti presenti giornalmente negli uffici comunali alla cifra di 2mila unità lavorative.